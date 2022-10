Moviola Cremonese Napoli: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’edizione 9ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Cremonese Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Cremonese e Napoli, valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

24′ Rigore per il Napoli – Sterzata di Kvaratskhelia in area, Bianchetti lo tocca e per Abisso è calcio di rigore. Il Var conferma la decisione del direttore di gara nonostante la caduta accentuata del georgiano