Domenica Mondiale. Alle 16 grande sfida tra Spagna–Russia, in serata Croazia e Danimarca: le vincenti si sfideranno ai quarti. Moviola e Var Spagna-Russia: tutti gli episodi del terzo ottavo di finale del Mondiale russo 2018. E’ regolare il gol realizzato dalla Spagna dopo nemmeno 15 minuti di gioco. Calcio di punizione dalla destra (netto), tocco di Sergio Ramos o molto probabilmente di Ignashevich che, nell’anticipare Ramos infila il proprio portiere con uno sfortunato tocco. Da rivedere il contatto tra Ramos e Ignashevich: i due si sono ostacolati in maniera non del tutto regolare.

Al minuto 40 un importante episodio del match: fallo di mani in area di Gerard Pique su un colpo di testa dei russi, di Dzyuba, su azione d’angolo. Braccio alto del difensore, errore ingenuo. L’arbitro, dopo un piccolo tentennamento, ha optato per l’assegnazione del calcio di rigore (netto). Dal dischetto Dzyuba ha spiazzato De Gea e ha realizzato il gol del pari. Terzo gol per il centravanti russo.