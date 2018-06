Moviola e Var Svezia Corea del Sud: gli episodi della gara. Le decisioni arbitrali con Orsato al Var: le ultimissime news

Gara combattuta tra Svezia-Corea del Sud, valida per il gruppo F. Nel primo tempo un paio di episodi dubbi in area ma l’arbitro Aguilar lascia correre e il VAR non interviene. Nella ripresa l’episodio clou del match: calcio di rigore per la Svezia con Kim Min-Woo che tocca in area Claesson. Aguilar lo guarda al VAR e concede il calcio di rigore. Dopo 412 minuti torna a segnare la Svezia: non segnava dall’amichevole persa col Cile a marzo. Poi tre amichevoli a reti bianche per gli svedesi. E’ servito un calcio di rigore per ritrovare la via del gol per gli svedesi. Moviola e Var Svezia Corea del Sud: tutti gli episodi e gli aggiornamenti.