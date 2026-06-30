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Mondiali

Moviola Francia Svezia, tutti gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Makkelie 

Published

60 minuti ago

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Makkelie

Moviola Francia Svezia: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola  Francia Svezia: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro olandese Danny Desmond Makkelie, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Primo fallo dopo appena 20 secondi da parte di una Svezia aggressiva. Makkelie va a catechizzare Isak, anch’egli autore di un fallo in pressing nelle fasi iniziali del match. Match immediatamente spigoloso, le interruzioni sono frequenti. Al 18′ corpo a corpo tra Gyokeres e Saliba, l’arbitro punisce il difensore. Al 20′ Mbappè va in gol trovandosi da solo ma quando riceve palla è oltre la linea della difesa anche se di poco, rete annullata. La Francia non approva alcuni fischi dell’arbitro olandese e un mancato cartellino per un fallo duro su Olise, la tendenza finora è fischiare spesso senza però sanzionare ulteriormente. Al 48′ Elanga viene cinturato da Digne: sarebbe rigore probabilmente, se l’azione non fosse viziata da un fuorigioco. I minuti di recupero sono 3 vengoo prolungati di 60 secondi. Nel primo tempo Makkelie ha fischiato 14 falli: 8 della Francia, 6 della Svezia.

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