Moviola Genoa Empoli: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Genoa Empoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Empoli, valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

34′ PROTESTE GENOA PER UN CALCIO DI RIGORE – I padroni di casa attaccano dentro l’area di rigore empolese e Portanova chiede a gran voce un calcio di rigore per una trattenuta di Benassi. Il direttore di gara Aureliano, a due passi dall’accaduto, vede e giudica la trattenuta come non passibile di calcio di rigore. Rivedendo le immagini però si nota come invece il fallo sia netto e il calcio di rigore altrettanto. Il Var non può intervenire in quanto il direttore di gara ha giudicato lui l’intensità dello strattone.

