Moviola Inter Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Inter Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Milan, valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Guida, al VAR Mazzoleni.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo episodio al 10′; Dumfries trova il gol con un perentorio colpo di testa su cross di Perisic ma è proprio il croato a trovarsi in posizione irregolare sul suggerimento di Dzeko; decisione corretta.

Proteste Inter sul pareggio di Giroud al 75′; sull’avvio dell’azione, lo stesso Giroud ruba palla a Sanchez in maniera molto energica; con il sinistro prende la palla, con la spalla l’avversario ma per Guida questi contatti non sono fallosi.

Nel recupero, espulso Theo Hernandez per grave fallo di gioco su Dumfries; decisione corretta ma figlia dei due contrasti lasciati correre in precedenza.

