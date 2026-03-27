Moviola Italia Irlanda del Nord, dubbi sul mani di Hume? Makkelie promosso a pieni voti dai quotidiani sportivi italiani: la valutazione

La direzione di Danny Makkelie, arbitro olandese designato per Italia-Irlanda del Nord, è stata valutata in modo positivo dalla stampa sportiva italiana dopo il 2-0 degli azzurri a Bergamo, risultato che ha qualificato la squadra di Gennaro Gattuso alla finale playoff per il Mondiale 2026. Le moviole convergono su una prestazione complessivamente solida del direttore di gara, capace di tenere sotto controllo una partita non particolarmente sporca ma comunque delicata per peso specifico e tensione ambientale. Il quadro generale racconta di una gestione attenta, con pochi episodi davvero controversi e con un metro giudicato nel complesso coerente.

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Gli episodi principali: niente rigore su Kean, regolari i gol azzurri

Tra gli episodi più discussi c’è il sospetto tocco di mano in area di Trai Hume nel primo tempo, valutato come non punibile anche per la distanza ravvicinata del pallone, e il contatto tra lo stesso Hume e Moise Kean nella ripresa, considerato un normale scontro di gioco e non da calcio di rigore. Regolari anche le due reti dell’Italia: sul 2-0 di Kean, in particolare, è stato ritenuto corretto il vantaggio concesso dopo il fallo su Sandro Tonali. Tra i rilievi mossi a Makkelie c’è soprattutto il mancato cartellino a Shea Charles per il colpo alla nuca rifilato a Tonali, mentre è stata giudicata corretta l’ammonizione a Alessandro Bastoni per l’intervento su Donley.

Voto positivo, con qualche sbavatura ma senza errori pesanti

Nel complesso, la moviola premia quindi l’arbitro olandese. Il quale ha ricevuto come voto 6,5 assegnato da Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.