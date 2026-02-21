Moviola Juve Como, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successo

Moviola Juve Como: l’episodio arbitrale chiave del match dell’Allianz Stadium valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Juve Como, valido per la 26ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

La direzione dell’arbitro Doveri nella sfida tra la Juventus e la formazione lariana, terminata sul punteggio di 0-2, ha registrato qualche sbavatura che non ha però inciso sul risultato. Nel 1° tempo il Como protesta per un tocco sospetto di Kelly in area, ma Luca Marelli conferma la regolarità dell’intervento.

Nella ripresa arriva l’espulsione per Alessio Lucarelli dalla panchina ospite a causa di continue proteste. Manca invece un fischio al limite e un cartellino giallo per un fallo di Perrone su Thuram al minuto 58. Il raddoppio siglato da Caqueret risulta assolutamente regolare. Al minuto 73 l’unico ammonito del match è Locatelli: il centrocampista dei bianconeri era diffidato e salterà la gara contro la Roma.