Moviola Lazio Milan: possibile rigore negato e gol annullato ai rossoneri. Gli episodi dubbi del match diretto da Guida

Moviola Lazio Milan: gli episodi dubbi del match diretto da Guida, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio conquista tre punti pesantissimi davanti al proprio pubblico, superando di misura un Milan poco cinico sotto porta. A decidere la contesa, chiusasi sul punteggio di 1-0, è stata la prodezza balistica siglata nel corso della prima frazione di gioco da Gustav Isaksen.

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La direzione di Marco Guida: polso fermo e chiamate puntuali

A dirigere l’insidiosa sfida dell’Olimpico è stato designato Marco Guida. La sua è stata una conduzione di gara lucida e coerente, caratterizzata da un utilizzo parsimonioso ma ineccepibile dei cartellini, necessari per tenere a bada l’agonismo in campo.

Nel corso dei novanta minuti, il fischietto campano ha estratto complessivamente tre ammonizioni:

Pervis Estupinan (55′): Giallo sacrosanto per il terzino rossonero, sanzionato a causa di un’entrata nettamente in ritardo e considerata troppo ruvida. Edoardo Motta (70′): Ammonizione per l’estremo difensore biancoceleste, reo di aver ritardato le operazioni di ripresa del gioco (perdita di tempo). Nuno Tavares (81′): Cartellino inevitabile per l’esterno laziale a seguito di un fallo di natura plateale per interrompere una ripartenza ospite.

Gli episodi chiave: rigore negato e gol annullato al Milan

I veri sussulti da moviola, che hanno richiesto la massima concentrazione da parte della squadra arbitrale, si sono concentrati nell’ultimo quarto d’ora del match.

Al minuto 71′, Zachary Athekame finisce a terra all’interno dell’area di rigore capitolina reclamando un contatto falloso. Guida, ben posizionato, fa subito ampi cenni di proseguire. Dopo un rapido ma attento Silent Check con la sala VAR, il direttore di gara conferma la sua decisione iniziale: non ci sono gli estremi per la massima punizione.

Appena quattro minuti più tardi (75′), l’episodio che avrebbe potuto riaprire il match. Lo stesso Athekame trova la via della rete scatenando l’esultanza del settore ospiti. Tuttavia, l’arbitro Guida gela immediatamente i festeggiamenti: il fischietto campano rileva tempestivamente e con grande prontezza un netto tocco di mano del giocatore rossonero durante lo sviluppo dell’azione, annullando giustamente la marcatura e mantenendo il risultato sull’1-0 finale.