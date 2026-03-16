Moviola Lazio Milan, Athekame protagonista: giusto non concedere rigore e annullare il gol? Gli episodi analizzati dai giornali non lasciano dubbi

Moviola Lazio Milan: giusto non concedere rigore e annullare il gol di Athekame? Gli episodi sono stati analizzati così dai giornali

La moviola del Corriere dello Sport esalta la prestazione dell’arbitro Marco Guida nel delicato big match tra Lazio e Milan. Il fischietto campano porta a casa un lusinghiero 7 in pagella, meritato grazie a una “partita di grande spessore“. Le decisioni prese sul terreno di gioco si sono rivelate tutte corrette, accompagnate da un’ottima propensione al dialogo per spegnere sul nascere le tensioni. Un esempio emblematico è l’episodio con il giocatore biancoceleste Marusic, a cui Guida ha spiegato la decisione con grande naturalezza: «E’ fallo questo».

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Dal gol annullato al presunto rigore: gli episodi del Milan

Per quanto riguarda le offensive rossonere, la valutazione della carta stampata conferma in toto le scelte dell’arbitro. È stato giusto annullare la rete ad Athekame: nel cadere, il giocatore tocca il pallone con l’avambraccio destro prima di girarsi e calciare a rete nell’immediatezza.

Corretta anche la decisione di non concedere il calcio di rigore per il contatto in area tra lo stesso Athekame e Taylor. È infatti il giocatore della Lazio ad anticipare l’avversario toccando la sfera con la punta del piede; il successivo contatto tra i tacchetti e il collo del piede del rossonero, intento a tirare, è dettato dalla normale dinamica di gioco.

Il gol della Lazio e l’unico neo su Saelemaekers

Nessun dubbio sulla regolarità dell’azione che ha portato al decisivo 1-0 della Lazio. Sul lancio calibrato da Marusic, Isaksen è tenuto regolarmente in gioco da Estupiñan. Il successivo contatto che porta alla caduta dell’esterno rossonero è un contrasto di gioco lecito per la contesa del pallone, tanto che non si è registrata la minima protesta in campo.

L’unica sbavatura segnalata dal quotidiano nella conduzione di Guida è un cartellino mancato ad Alexis Saelemaekers: il rossonero interviene in maniera scomposta e imprudente su Zaccagni (che lo aveva anticipato), un fallo che avrebbe meritato l’ammonizione.

Il giudizio sul VAR Chiffi

Sufficienza di stima (voto 6) per l’addetto al VAR Chiffi. Il quotidiano sportivo chiude l’analisi sottolineando in modo pungente come, per sua fortuna, il fischietto al monitor non sia stato coinvolto direttamente dagli eventi del match, definendola senza mezzi termini “L’unica cosa buona che ha fatto in questo week end”.