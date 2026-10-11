Moviola Lazio Monza: dal gol annullato a Varela al rosso per Lucchesi. Gli episodi dubbi del match diretto da Collu

Moviola Lazio Monza: gli episodi dubbi del match diretto da Collu, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

La direzione di gara dell’arbitro Giuseppe Collu nella sfida tra Lazio e Monza è stata caratterizzata da diversi episodi da moviola che hanno inciso sull’andamento della partita. Una conduzione rigida e complessa, contrassegnata dall’annullamento di una rete, da un’espulsione diretta per un fallo di grave entità e da un utilizzo frequente dei cartellini per tenere sotto controllo il match.

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Il gol annullato a Varela e il rosso diretto a Lucchesi

Il primo episodio chiave della partita si registra al 20’ del primo tempo: il Monza trova la via del gol con Gustavo Varela, ma il fischietto di gara e gli assistenti interrompono la gioia dei brianzoli annullando la marcatura per posizione di fuorigioco. La chiamata ha generato immediate contestazioni da parte della panchina e dei giocatori ospiti per il margine ridottissimo della posizione dell’attaccante.

Il momento di svolta sul piano disciplinare arriva al 35’: Lorenzo Lucchesi si rende autore di un intervento in scivolata particolarmente duro e fuori tempo ai danni di Noslin. Giuseppe Collu, posizionato a breve distanza dall’azione, non ha esitazioni ed estrae il cartellino rosso diretto. Una sanzione inevitabile per la pericolosità dell’intervento, che lascia il Monza in dieci uomini per oltre un’ora di gioco.

La gestione dei cartellini: dal giallo a Carboni alle proteste di Diogo Leite

Il metro di giudizio del direttore di gara si è mantenuto severo lungo tutto l’arco della sfida. La prima ammonizione dell’incontro viene sanzionata al 13’ ai danni di Andrea Carboni per un fallo tattico, seguita al 45+2’ dal cartellino giallo mostrato al difensore laziale Danilho Doekhi.

Nella ripresa, con il clima in campo sempre più spigoloso, l’arbitro è intervenuto a più riprese:

55’ : Ammonito Oliver Provstgaard per un intervento irruento, sanzione corretta utilizzata per calmare gli animi sul terreno di gioco.

: Ammonito per un intervento irruento, sanzione corretta utilizzata per calmare gli animi sul terreno di gioco. 68’: Cartellino giallo nei confronti di Diogo Leite a seguito di un contrasto di gioco. Una decisione apparsa particolarmente severa, che ha provocato la vibrante e aperta protesta del difensore biancoceleste verso il direttore di gara.

La prestazione di Giuseppe Collu e della squadra arbitrale ha garantito la tenuta della partita nei momenti più caldi, confermando la correttezza delle decisioni principali e gestendo con fermezza i nervosismi emersi tra le due formazioni.