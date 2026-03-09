Moviola Lazio Sassuolo, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Lazio Sassuolo: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Sassuolo, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Arena.

LA MOVIOLA

La sfida del 28° turno di Serie A tra Lazio e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. La direzione dell’arbitro Alberto Ruben Arena è risultata priva di particolari sbavature, gestendo con estrema sicurezza una gara nel complesso molto corretta. Per il fischietto si è trattato della terza presenza con la formazione di casa.

L’episodio principale è avvenuto al minuto 19 a causa di uno scontro fortuito con Romagnoli, la cui dinamica chiara non ha generato proteste. Al minuto 37 è arrivato il giusto cartellino giallo all’indirizzo di Lipani per un intervento in ritardo su Zaccagni. Poco dopo, al 41′, i locali hanno reclamato un calcio di rigore per un contatto in area su Maldini, ma il VAR ha valutato l’azione troppo lieve per richiamare il direttore di gara al monitor.

Nella ripresa l’arbitro ha mantenuto lo stesso metro di giudizio ed ha estratto correttamente i gialli per Garcia, Laurienté e Walukiewicz. Infine, al minuto 92, il gol decisivo è stato regolarmente convalidato: nessuna irregolarità ravvisata per Marusic sull’ottimo assist fornito da Cancellieri.