Moviola Milan Spezia: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Milan Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Spezia, valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Serra, al VAR Doveri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Succede di tutto nel finale di primo tempo; al 42′, sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta verso Provedel, il portiere spezzino sbaglia il controllo e viene anticipato da Leao che poi frana al suolo dopo il contatto; inizialmente l’arbitro Serra fischia un gioco pericoloso all’attaccante rossonero (gamba tesa, ndr) ma Doveri dal VAR lo richiama alla On field review, a seguito della quale cambia la decisione ed assegna il rigore al Milan. Il replay mostra una situazione molto al limite; la gamba di Leao è alta e tesa ma prende in pieno il pallone mentre Provedel calcia la gamba dell’avversario; ci poteva stare sia il gioco pericoloso dell’attaccante che il fallo del portiere.

Al 1′ di recupero, invece, arriva il gol del Milan, ancora con Leao ma lo Spezia si lamenta per il contatto da cui è nata l’azione, cioè il contatto tra Krunic e Manaj sulla trequarti difensiva rossonera. E’ sembrata una spallata energica quella di Krunic ma Serra non ha mai fischiato questo genere di contatti nel corso della partita, ragion per cui Doveri al VAR ha avallato la decisione del fischietto torinese.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A