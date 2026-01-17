Moviola Napoli Sassuolo, Fourneau promosso: gli episodi dubbi del match del Maradona, valevole per la 21^ giornata di Serie A 2025/26

La sfida del “Maradona” tra Napoli e Sassuolo, valida per il 21° turno di Serie A, va in archivio con il successo di misura dei padroni di casa. Sotto la lente d’ingrandimento finisce la direzione di gara di Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, che conduce in porto il match con una sufficienza piena (voto 6,5), coadiuvato da una sala VAR rimasta sostanzialmente inoperosa per l’assenza di episodi critici.

Il momento decisivo arriva subito, al 7′: Leonardo Spinazzola serve Eljif Elmas, il cui tiro viene respinto da Muric. Sulla ribattuta si avventa Stanislav Lobotka: il metronomo slovacco, con un piatto al volo preciso, sigla la rete dell’1-0. Tutto regolare nell’azione che rompe un digiuno personale del centrocampista che durava dall’agosto 2022.

Se la gestione tecnica è impeccabile, qualche dubbio emerge sulla disciplina nel primo tempo. Al 21′, Nemanja Matic, esperto capitano dei Neroverdi, stende Rasmus Hojlund a centrocampo: l’intervento meritava il giallo, che avrebbe fatto scattare la squalifica essendo il serbo in diffida, ma Fourneau grazia l’ex Roma. Stessa sorte al 35′ per Aster Vranckx, autore di una trattenuta vistosa sul trequartista Antonio Vergara.

Nella ripresa il metro cambia. Al 53′ arriva il giallo per Vranckx per un ritardo su Giovanni Di Lorenzo. Nervosismo in panchina al 63′: ammonito il tecnico Fabio Grosso per proteste su un presunto fallo di Juan Jesus ai danni di Andrea Pinamonti. Nel finale, sanzionato anche Iannoni. La gara si chiude con un maxi-recupero dovuto agli infortuni in casa Partenopea: stop per Elmas (giramenti di testa) e Amir Rrahmani (flessore), mentre Matteo Politano resta stoicamente in campo zoppicando dopo un colpo subito al 92′, esaurendo gli slot di Antonio Conte.

