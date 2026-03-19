Moviola Rakow Fiorentina, l’episodio chiave della sfida di Conference League: ecco cosa è successo

Moviola Rakow Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26

L’episodio chiave del match Rakow Fiorentina , valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2025/26 Dirige la sfida l’arbitro Juan Martinez Munuera.

LEGGI ANCHE –Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

MOVIOLA

La Fiorentina ha vissuto un momento di forte tensione a cinque minuti dal 90’, quando l’arbitro Munuera ha assegnato un rigore al Raków Częstochowa per un presunto contatto tra Oliver Christensen e Jonatan Braut Brunes. La decisione avrebbe potuto riaprire completamente il confronto, portando il risultato sul 2-1 e l’aggregato sul 3-3. La revisione al VAR ha però ribaltato tutto: il direttore di gara ha annullato il penalty e ammonito l’attaccante norvegese per simulazione, permettendo ai viola di tirare un sospiro di sollievo.

Scampato il pericolo, la squadra di Paolo Vanoli ha chiuso definitivamente la partita nel recupero grazie alla rete di Pongračić, fissando il punteggio sull’1-2. Con questo successo, la Fiorentina conquista i quarti di finale di Conference League con un risultato complessivo di 4-2, confermando solidità e capacità di gestione nei momenti più delicati della doppia sfida