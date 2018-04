Moviola Roma-Barcellona: regolare il gol di Dzeko

Episodi contestati, gol, ammonizioni, espulsioni, rigori. Moviola Roma-Barcellona: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Stadio Olimpico gremito per Roma–Barcellona, ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’andata il Barça si è imposto con il punteggio di 4-1. Giallorossi in campo quest’oggi con Dzeko e Schick e con il 3-5-2. Ricordiamo che in Champions League non è previsto l’utilizzo del VAR perché non è stato ancora introdotto nella massima competizione europea per club. Moviola Roma-Barcellona: tutti gli episodi.

Roma subito in vantaggio con Edin Dzeko, bravo a sfruttare un assist di Daniele De Rossi. Posizione regolare del centravanti bosniaco sul gol dell’1-0. Grande partenza della formazione romanista che ha trovato immediatamente il gol. Ottima la non chiamata del guardalinee: il gol è regolare.