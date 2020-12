L’episodio chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Roma Torino

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

14′ Espulso Singo – Abisso manda fuori il difensore granata per doppia ammonizione. Se il primo cartellino è sacrosanto, rimane qualche dubbio invece sull’adeguatezza del secondo. L’ivoriano infatti interviene in maniera scomposta su SPinazzola, ma colpisce in primo luogo il pallone.