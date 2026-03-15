Moviola Sassuolo Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Bonacina. Cosa è successo al Mapei

Moviola Sassuolo Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Bonacina, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

Il derby emiliano si sblocca immediatamente a favore degli uomini guidati da Vincenzo Italiano. Dopo appena sei minuti di gioco, un pallone vagante al limite dell’area viene raccolto da Thijs Dallinga. La punta non ci pensa due volte e scaglia un siluro rasoterra all’angolino basso di destra, fulminando l’incolpevole portiere avversario per il parziale 0-1.

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La reazione neroverde e i tentativi di pareggio

La squadra allenata da Fabio Grosso prova a reagire affidandosi principalmente alle fiammate di Armand Laurienté. Il giocatore impegna severamente il portiere all’11’ con un rasoterra velenoso. Nonostante i tentativi locali, il Bologna mantiene a lungo il pallino del gioco. Nella ripresa, anche il neo entrato Cristian Volpato sfiora il pareggio al 62′ con un bel tiro respinto dall’estremo difensore felsineo.

La moviola: la direzione decisa di Bonacina

A dirigere l’incontro è stato designato Kevin Bonacina. La sua direzione di gara si è rivelata lucida e priva di grosse polemiche, nonostante il match sia diventato spigoloso a centrocampo.

Il fischietto ha saputo gestire l’agonismo intervenendo puntualmente sui contrasti più duri: è il caso dell’intervento ruvido sanzionato a Martin Vitik al 56′, o dell’infrazione per trattenuta fischiata a Nicolò Cambiaghi al 32′. Un metro di giudizio uniforme che ha permesso di sedare gli animi sul nascere, mantenendo la partita nei limiti della correttezza sportiva.

La piaga degli infortuni in casa rossoblù

Il ritmo della gara, purtroppo, è stato frammentato da alcuni problemi fisici. Il Bologna ha dovuto rinunciare anzitempo a Lorenzo De Silvestri, costretto ad alzare bandiera bianca già al 29′ per i postumi di una contusione. Al 64′, un’altra tegola ha colpito la mediana ospite: anche Nikola Moro ha abbandonato il campo dolorante, costringendo mister Italiano a correre ai ripari.

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