Moviola Serie A: tutti gli episodi della 34ª giornata

Moviola Serie A: tutti gli episodi contestati della 34ª giornata di campionato, stagione 2017/2018. Var, rigori, espulsioni: le ultimissime notizie

Tutti gli episodi contestati della 34ª giornata di Serie A. Zero proteste nel big match tra Juventus e Napoli: ottima la direzione di Rocchi e dei suoi assistenti. La Fiorentina alza nuovamente la voce per l’espulsione di Dabo dopo mezz’ora.

Moviola Spal-Roma: arbitro Tagliavento

La Spal, nel primo anticipo di giornata, ha reclamato un calcio di rigore dopo appena 11 minuti per un contatto in area tra Antenucci e Fazio: l’arbitro Tagliavento ha lasciato correre e il Var non è intervenuto. Giusta la decisione dell’arbitro. Esagerata invece l’ammonizione a Kevin Strootman. Al 32′ Pellegrini reclama un rigore per un contatto con Felipe: corretta la decisione dell’arbitro di non intervenire. Manca un calcio di rigore alla Roma allo scadere per un’entrata a forbice di Simic su Schick, che aveva spostato il pallone.

Moviola Sassuolo-Fiorentina: arbitro Irrati

La Fiorentina, per la seconda gara consecutiva, alza nuovamente la voce. Il club viola protesta per il doppio giallo inflitto al centrocampista Dabo in meno di mezz’ora. Severo il primo cartellino dopo appena 6 minuti di gioco, ci poteva stare il secondo: ingenuo il mediano viola nel contatto con Berardi. Lo stesso Berardi si è reso protagonista di un brutto episodio allo scadere del primo tempo: entrata su Dragowski e cartellino giallo. Irrati conferma la propria decisione dopo aver rivisto l’episodio: solo giallo per l’attaccante del Sassuolo. Intervento da cartellino ‘arancione’ per il numero 25 neroverde che ha rischiato tanto.

Moviola Milan-Benevento: arbitro Mariani

Gara abbastanza tranquilla quella tra Milan e Benevento. L’arbitro Mariani ha giustamente convalidato il gol del Benevento al minuto 29 del primo tempo: Iemmello scatta sul filo del fuorigioco sfruttando un bell’assist di Viola. Il guardalinee non interviene e il Var conferma: l’attaccante è tenuto in gioco da Bonucci. Nella ripresa espulso Diabaté per un doppio giallo in pochi minuti: giusta la prima ammonizione per una entrata in ritardo su Bonaventura, severa la seconda per una gomitata su Bonucci (il giocatore tocca il difensore ma non carica l’intervento).

Moviola Cagliari-Bologna: arbitro Doveri

Un solo importante episodio contestato nel match tra Cagliari e Bologna. Al minuto 53 Marco Sau trova il gol dopo una bella giocata in area ma l’arbitro Doveri annulla per una presunta giocata irregolare (una spinta o un tocco di mani) dell’attaccante dei rossoblù ma i replay lasciano molti dubbi sulla decisione. Il Var non interviene e Doveri non va a rivedere l’azione.

Moviola Atalanta-Torino: arbitro Aureliano

Regolari i tre gol della sfida. Sul gol del vantaggio atalantino Barrow, autore dell’assist, è in posizione regolare. Ljajic, autore dell’1-1, è avanti a De Roon ma è tenuto in gioco da Mancini. Regolare anche la posizione di Castagne nell’azione del 2-1 di Gosens.

Moviola Chievo Verona-Inter: arbitro Valeri

Valeri aveva inizialmente annullato il gol del vantaggio nerazzurro firmato da Icardi per presunta posizione irregolare da parte di D’Ambrosio, autore dell’assist per Maurito. A velocità normale il terzino sembrava in evidente posizione irregolare ma dopo il consulto del Var la rete è stata giustamente convalidata perché D’Ambrosio è in linea con la difesa del Chievo.

Moviola Lazio-Sampdoria: arbitro Orsato

Gara senza grosse preoccupazioni per l’arbitro Orsato. Sullo 0-0 è stato fermato Immobile per posizione irregolare ma dal replay è apparso netto il tocco di Torreira e non di un compagno dell’attaccante della Lazio.

Moviola Udinese-Crotone: arbitro di Bello

Giusto convalidare il gol di Lasagna per l’1-0 dei bianconeri: Faraoni tiene in gioco il centravanti dei friulani. Regolari anche i due gol del Crotone: sul 2-1 il tiro è stato deviato in maniera fortuita da Samir.

Moviola Juventus-Napoli: arbitro Rocchi

Gara combattuta ma senza grandi polemiche. Annullato un gol a Lorenzo Insigne al minuto 38 del primo tempo: lancio di Jorginho, scatto dell’attaccante e gran gol. L’arbitro e i suoi assistenti non hanno avuto dubbi nell’annullare la rete dell’attaccante italiano. Decisione corretta perché Lichtsteiner è salito con i tempi giusti, mettendo in fuorigioco l’attaccante azzurro. Higuain ha timidamente protestato chiedendo un rigore nel secondo tempo ma Rocchi ha lasciato giustamente correre.