Moviola Torino Parma, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Torino Parma: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Torino Parma, valido per la 29ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.

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LA MOVIOLA

La direzione arbitrale di Fabio Maresca in Torino–Parma 4-0, conclusa pochi minuti fa, ha vissuto una serata intensa ma sostanzialmente lineare, segnata soprattutto da una lunga serie di interventi duri e da due autoreti che hanno indirizzato il match. Nel primo tempo l’arbitro ha gestito bene i contatti, intervenendo con decisione nei momenti chiave: corretti i gialli a Ordonez e Delprato al 59’, entrambi frutto di contrasti troppo aggressivi, così come quello mostrato a Strefezza al 78’. Nessun episodio da VAR sui gol: la rete iniziale di Simeone al 3’ è regolare, così come il pareggio di Pellegrino al 20’. Le due autoreti del Parma — Delprato al 55’ e Keita al 57’ — non hanno presentato irregolarità, trattandosi di deviazioni sfortunate ma limpide.

Nella ripresa Maresca ha mantenuto il controllo nonostante il nervosismo crescente, punendo con un giallo inevitabile il brutto fallo di Kulenovic all’85’. La gestione dei cambi frequenti e dei tempi di recupero è stata ordinata, senza proteste significative. Il 4-1 finale firmato da Zapata al 90’+1 è arrivato senza ombre regolamentari. L’unico episodio potenzialmente controverso riguarda la spinta di un raccattapalle da parte di un giocatore del Parma nella precedente gara europea, ma non ha avuto ripercussioni sulla direzione odierna. Nel complesso, prova solida del direttore di gara, che ha mantenuto ritmo e autorità in una partita ricca di episodi e interventi duri.