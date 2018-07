Moviola Uruguay-Francia e Var, gli episodi discussi del match valido per i quarti di finale del Mondiale di Russia 2018: arbitra l’argentino Nestor Pitana

Moviola Uruguay-Francia e Var, gara che si sta giocando in questi minuti a Nizhny Novgorod e valida per i quarti di finale del Mondiale di Russia 2018. Gara ad altissima tensione, chi vince entra tra le prime quattro del torneo: di fronte i transalpini, tra le selezioni con più qualità, e i sudamericani, tra i più aggressivi della competizione.

L’arbitro della contesa è Nestor Fabian Pitana. L’argentino, classe 1975, è alla quarta direzione al Mondiale dopo il match di esordio Russia-Arabia Saudita, Messico-Svezia e, infine, Croazia-Danimarca. Nell’ultima stagione il fischietto sudamericano ha diretto venti gare tra Primera Division, Copa Libertadores e Qualificazioni Mondiali.

40′ pt – La Francia si porta in vantaggio, i replay dell’azione che porta alla rete transalpina lasciano il beneficio del dubbio su un contatto sospetto ai danni di Godin. Quando la sfera calciata da Griezmann spiove in area di rigore dell’Uruguay, infatti, il centrale della Celeste viene trattenuto in maniera sospetta fino a cadere in terra. Con il pallone che prosegue la propria gittata fino a venir incocciato di testa da Varane, che anticipa Stuani e insacca il gol dell’1-0. Il contatto c’è, ma non è eclatante: situazione comunque poco limpida.