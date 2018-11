Moviola e Var Genoa-Sampdoria: gli episodi arbitrali più discussi del Derby della Lanterna, valido per la 13ª giornata della Serie a 2018/2019

Moviola e Var Genoa-Sampdoria: gli episodi arbitrali del Derby della Lanterna, valido per il 13° turno della Serie A 2018/2019. A dirigere la stracittadina genovese è l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma; gli assistenti sono da Matteo Passeri di Gubbio e Fabrizio Posado di Bari, il quarto uomo è Gianluca Rocchi di Firenze. Al Var ci sono Paolo Silvio Mazzoleni e Giacomo Paganessi di Bergamo (assistente). Doveri non ha mai diretto in carriera il Derby di Genova e vanta 15 precedenti col Genoa (7 vittorie rossoblù, 2 pareggi e 6 sconfitte) e 12 con la Samp (4 successi blucerchiati, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Al 17′ del primo tempo, Andersen atterra Piatek in area di rigore! Per Rocchi è indubbiamente calcio di rigore senza ricorrere all’ausilio del Var.