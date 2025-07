Muller, prolungamento per sostituire Musiala? La sua risposta: «Domanda che mi mette a disagio, non siamo robot»

Le parole di Thomas Muller, all’ultima partita della sua carriera con il Bayern Monaco, sull’infortunio capitato a Musiala contro il PSG

Dopo 24 anni di onorata carriera con una sola maglia, quella del Bayern Monaco, Thomas Müller ha chiuso ufficialmente il suo lunghissimo capitolo con il club bavarese. Lo ha fatto in modo simbolico, entrando in campo solo nei dieci minuti finali della sfida contro il Paris Saint-Germain ai quarti di finale del Mondiale per Club, persa 2-0 dai tedeschi. Un addio amaro nel risultato ma intenso sul piano emotivo, che segna la fine di un’epoca per il Bayern e per uno dei calciatori più iconici della sua storia. Müller saluta con 756 presenze, 250 gol, 276 assist e un palmarès ricchissimo: 13 Bundesliga, 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe tedesche, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Mondiali per Club.

Al termine della partita, il 34enne ha parlato della serata e soprattutto del grave infortunio subito dal compagno Jamal Musiala, uno degli episodi più toccanti della gara. Alla domanda se valuterebbe un prolungamento di sei mesi per aiutare la squadra in caso di lungo stop del giovane talento, Müller ha risposto con compostezza, non senza però rivelare un certo fastidio, ribadendo l’importanza del rispetto in momenti tanto delicati. Più tardi, in mixed zone, ha poi condiviso le sue emozioni sul congedo dal club in cui è cresciuto, diventando bandiera e simbolo di un’intera generazione.

SU MUSIALA – «Abbiamo tutti un rapporto personale con lui; non viviamo fianco a fianco come robot, e quello è stato un momento difficile».

SUL POSSIBILE RINNOVO PER SOSTITUIRLO – «La domanda è un po’ così… capisco che me la stai ponendo, quindi non dico che sia di cattivo gusto, ma mi mette a disagio».

IN MIXED ZONE – «In questa situazione, prima di tutto, mi vorrei rivolgere a Jamal e mi assicurerei di non avere discussioni di cattivo gusto dopo che qualcuno si è infortunato. Ognuno può avere le proprie idee, ma credo che sull’argomento sia già stato detto tutto. Solo perché ora si possono tirare fuori delle idee, non significa che abbiano qualcosa a che fare con la realtà».

SULL’ADDIO AL BAYERN – «Bisogna prima elaborare gli eventi. Sono ancora completamente concentrato sul lavoro. Ma ovviamente sono consapevole che è stata la mia ultima partita».