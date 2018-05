Mateo Musacchio, difensore centrale del Milan, può lasciare il club rossonero al termine della stagione. Sul calciatore c’è il Siviglia

Il Milan può lasciare andare Mateo Musacchio. Il difensore centrale, acquistato per 18 milioni di euro dal Villarreal, non ha soddisfatto le aspettative rossonere e potrebbe cambiare aria al termine della stagione. Musacchio ha perso immediatamente posto nelle gerarchie dei rossoneri, chiuso da Bonucci e da Romagnoli. Il giocatore può tornare nella Liga spagnola.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Siviglia dell’ex Vincenzo Montella, avrebbe iniziato a sondare il terreno. Il club andaluso vorrebbe acquistare il giocatore in prestito oneroso con diritto e non obbligo di riscatto mentre i rossoneri preferirebbero inserire nell’affare un obbligo di riscatto. Le parti potrebbero parlarne molto presto. Il Milan valuta con attenzione il da farsi perché potrebbe partire anche Zapata: in caso di doppia partenza dovrebbe tornare sul mercato alla ricerca di due centrali difensivi. Situazione in evoluzione.