Musso tradito dallo specchio: è nudo! Gaffe social virale per il portiere dell’Atalanta

Clamorosa gaffe social per Juan Musso, portiere dell’Atalanta, che al ritorno a casa dagli impegni con l’Argentina ha trovato una sorpresa da parte della fidanzata nel proprio appartamento: palloncini a forma di cuore con la scritta “Ti amo“.

Colpito il portiere ha voluto immediatamente postare la foto, non accorgendosi però del riflesso maligno dello specchio che ne ha svelato la totale nudità. Accortosi della gaffe, Musso ha rimosso dopo un po’ la storia, ma ormai era troppo tardi per impedire che diventasse virale. Nuova storia dunque, questa volta vestito in cui ironizza: «La foto corretta, buongiorno». Quindi il repost e il perdono della fidanzata: «Per fortuna ti amo troppo».