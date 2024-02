Mutu: «Un giorno vorrei allenare una delle squadre...»

Adrian Mutu, ex giocatore e oggi allenatore del Cluj, ha parlato a TMW del futuro della sua nuova carriera da tecnico

Adrian Mutu, ex giocatore e oggi allenatore del Cluj, ha parlato a TMW del futuro della sua nuova carriera da tecnico. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Da questa esperienza mi aspetto di raggiungere gli obiettivi personali e di squadra. È una sfida importante, che mi darà esperienza per il futuro. Abbiamo calciatori di grande talento che hanno già giocato in Italia come El Kaddouri e Tachtsidis. Se mi piacerebbe allenare in Serie A? Ovviamente sì, mi piacerebbe. Spero che in futuro possa raggiungere una delle squadre dove sono stato da giocatore».