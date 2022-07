Nagelsmann attacca il Barcellona: «Unico club che non ha soldi e poi compra qualsiasi giocatore»

L’allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann ha lanciato una provocazione al Barcellona dopo l’acquisto di Lewandowski

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, in conferenza stampa ha lanciato una provocazione al Barcellona dopo l’acquisto di Robert Lewandowski.

L’ATTACCO – «Il Barcellona è l’unico club che non ha soldi ma alla fine compra qualsiasi giocatore voglia. Non so come facciano. È un po’ strano, un po’ folle».