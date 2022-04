Nagelsmann: «Bayern favorito, il Villareal con meno pressioni. Friburgo...»

L’allenatore del Bayern Monaco commenta la gara con il Villareal e torna anche sull’episodio di questo sabato con il Friburgo

Julian Nagelsmann ha parlato nella conferenza stampa del quarto di Champions League con il Villareal e su che partita si aspetta: «Affrontiamo una squadra insidiosa ed esperta, ha dimostrato il suo valore contro la Juve. Siamo i favoriti, credo si possa dire, abbiamo l’obiettivo di vincere entrambe le partite e passare il turno, consapevoli che affrontiamo un’avversaria pericolosa, nella Liga sono fuori dalla zona europea, in Champions non hanno le pressioni che abbiamo noi, ma conosciamo anche le motivazioni che ha Emery, che è un grande allenatore»

L’allenatore dei tedeschi è tornato anche sulla possibile sconfitta a tavolino contro il Friburgo, dopo che per pochi secondi, il Bayern aveva giocato in 12: «Personalmente non riesco a capire perché il Friburgo lo stia facendo. Non credo che avrebbero segnato due gol in 18 secondi. Non sarei così felice, se fossi al loro posto, se per caso la loro qualificazione in Europa dipendesse da quei tre punti perché non sono stati ottenuti sul campo»