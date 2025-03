Nagelsmann: «Dopo il 3-1 abbiamo fatto l’harakiri, ma questo 3-3 è uno spot per il calcio»

Le parole di Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, dopo la qualificazione dei tedeschi in semifinale di Nations League

La Germania di Nagelsmann vola in semifinale di Nations League grazie alla vittoria a San Siro contro l’Italia e al primo tempo perfetto a Dortmund che vanifica l’impresa mezza mancata dagli Azzurri nella ripresa. Di seguito le parole del ct in conferenza stampa.

IL PRIMO TEMPO E IL CROLLO NELLA RIPRESA – «Il primo tempo è stato buono, molto attrattivo. Il miglior primo tempo. La ripresa è stata diversa, non ne voglio nemmeno parlare. Una squadra con una struttura gioca bene, ma se perdi la struttura poi la squadra viene meno. Dobbiamo essere fedeli alle nostre posizioni e dopo il 3-1 abbiamo fatto un po’ di harakiri. Dovevamo capire che la partita non era finita dopo il primo tempo».

LE SOSTITUZIONI DI STILLER E GORETZKA – «Avevamo problemi durante la partita, non potevano giocare per oltre un’ora. Goretzka aveva avuto problemi fisici, mentre Stiller era ammonito e non volevo rischiare. Non so se questa domanda ci sarebbe stata fosse finita 3-0 la partita…».

IL GOL DEL 2-0 ERA STUDIATO? – «Siamo molto rapidi nelle battute, bravo Musiala che è stato furbo. È stata un’azione molto intelligente, senza dubbio».

LE CONDIZIONI DI RÜDIGER E IL FUTURO DI KLEINDIENST – «Rüdiger ha sempre un po’ di fastidio al ginocchio, ha sempre i soliti problemi e io voglio che resti sano, non far diventare cronico questo problema. Kleindienst gioca nel ‘Gladbach e si trova bene, la cosa importante è che giochi con costanza e continui a segnare. Poi se vuole andare in un altro club lo può fare».

LA SFIDA CONTRO IL PORTOGALLO – «È una squadra buona con ottime individualità, ha un allenatore bravo che le fa giocare un calcio molto interessante. La finale con la Spagna sarebbe una vendetta dell’Europeo? Non lo so, l’Europeo è di un altro livello. Certo vincere contro grandi squadre ti porta fiducia, oggi abbiamo avuto la meglio di una squadra forte e siamo contenti di giocare queste Finals».

UNA LEZIONE DAL SECONDO TEMPO? – «Ovviamente un 4-0 o un 3-0 sarebbe stato un grandissimo risultato, ma dobbiamo capire che la partita non finisce dopo il primo tempo anche se sei avanti 3-0».

IL 3-3 È UN BENE PER IL CALCIO? – «Sì, credo sia stata una gara bellissima, sei gol… Per me il calcio è sempre stato intrattenimento, anche se il secondo tempo non è stato così interessante per noi. Sicuramente lo è stato di più per il pubblico. Detto ciò, possiamo essere orgogliosi di questa nazionale, la squadra ha fatto tutto, ha lottato, e per me questa è una cosa importante».