Radja Nainggolan ha voluto parlare de caso Acerbi e il presunto episodio di razzismo con Juan Jesus durante Inter-Napoli

Radja Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter è intervenuto Twitch a Controcalcio volendo parlare del caso Acerbi Juan Jesus.

NAINGGOLAN – «Conosco Juan Jesus ed è un ragazzo molto preciso: per come l’ha raccontata, è ancora più credibile. Uno di colore non se lo può mai inventare, non ha senso»