Nainggolan dopo Cagliari: «Contento per i 3 punti, meno per loro»

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la vittoria dei giallorossi in casa del Cagliari

La Roma ha battuto il Cagliari per 1-0 alla Sardegna Arena grazie al gol di Cengiz Under. I giallorossi sono a 1 punto dalla qualificazione aritmetica in Champions League e Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha parlato così a Sky Sport al termine della sfida: «Abbiamo colpito al momento giusto. Era una sfida difficile, questo campo è stato sempre difficile per la Roma».

Prosegue il centrocampista giallorosso: «Sono contento per i 3 punti e un po’ meno per loro che dovranno lottare fino alla fine. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, dispiace, ma sono contento e va bene così».