Nainggolan svela: «Cellino? Ero io che non ci volevo andare alla Juve! Alla Fiorentina invece è andata così…»

L’ex centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, con cui ha fatto 153 presenze e 8 gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle offerte ricevute nel corso della sua carriera in Italia. Nainggolan ha parlato della possibilità di essere ceduto alla Juventus e alla Fiorentina, come raccolto da TMW. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Cellino? Ero io che non ci volevo andare alla Juventus, è diverso. 2 anni prima che mi trasferissi alla Roma voleva prendermi ma il presidente disse: ‘Non ti lascio ancora andare perché non è il momento giusto’. Mi aveva aumentato lo stipendio e mi aveva lasciato a Cagliari un altro anno. L’anno seguente la Juve torna, arriva anche la Roma, la mia scelta. Però non potevano fare la trattativa in quel periodo, quindi sono rimasto fino a gennaio e poi sono andato dopo a Roma. La Fiorentina nel 2019? Mia moglie stava male e sono tornato a Cagliari».