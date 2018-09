Infortunio Nainggolan: Radja avrebbe accusato un problema alla coscia. Ma su Twitter arriva la velenosa smentita – FOTO

Infortunio? Sì, ma almeno Radja Nainggolan stavolta ha rassicurato tutti. Il centrocampista dell’Inter avrebbe accusato un problema alla coscia durante il match contro il Bologna. Il belga ha chiesto il cambio a Bologna durante il secondo tempo dopo aver accusato un leggero fastidio, tanto è vero che lo staff medico nerazzurro ha già programmato per martedì un controllo per stabilire l’entità del danno rimediato al Dall’Ara. Nainggolan però su twitter ha minimizzato. Anche in maniera piuttosto piccata: «Problemi alla coscia? E’ preoccupante? Mah incredibile cosa s’inventano…». Il controllo sarebbe solo a scopo precauzionale. Precauzione che il giocatore ha voluto ulteriormente minimizzare sui social. Poco male, soprattutto per Spalletti, che durante la sosta avrà la possibilità di recuperare il Ninja con tutta calma.