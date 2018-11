Nainggolan e possesso: Spalletti studia il piano anti-Barça

Il centrocampista dell’Inter tornerà in campo dal 1′ minuto. Spalletti prepara le contromosse per il Barcellona

L’Inter studia le contromosse per arginare il Barcellona. La formazione nerazzurra ha perso nella gara di andata al Camp Nou per 2-0 e spera di regalare una gioia agli 80mila tifosi che riempiranno i gradoni di San Siro nella serata di domani. I nerazzurri, reduci da 7 vittorie in campionato, vogliono uno scalpo importante per aumentare maggiormente la loro consapevolezza e sognano l’impresa contro il Barcellona. Per arginare i blaugrana, Luciano Spalletti pensa al ritorno di Radja Nainggolan dal 1′ minuto: sarà il belga a guidare il riscatto nerazzurro.

Il centrocampista tornerà nelle vesti di trequartista e avrà il compito di bloccare Arthur, centrocampista del Barcellona che ha disputato una grande gara all’andata. Spalletti vuole un’Inter coraggiosa ma allo stesso tempo attenta in difesa. Con Messi o senza Messi, il muro nerazzurro non dovrà farsi schiacciare ma dovrà giocare alto. L’idea è ‘semplice’: pressing alto per allontanare il Barça dall’area e recupero palla in una zona più pericolosa per trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Sarà fondamentale anche il possesso palla e qui l’Inter dovrà fare un passo in avanti in più rispetto alla gara del Camp Nou. Tre mosse per provare ad arginare l’ondata blaugrana a San Siro. L’Inter sogna l’impresa.