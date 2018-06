Inter, ecco Nainggolan: «Voglio vincere, Icardi è carico. Il mio numero…»

Le parole di Radja Nainggolan durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto dell’Inter

E’ il giorno della presentazione di Radja Nainggolan in casa Inter. Il centrocampista belga è il grande acquisto della sessione estiva di calciomercato nerazzurro. Dopo l’esperienza con la Roma, Nainggolan ritroverà Spalletti: «L’Inter mi ha voluto fortemente, sono felice di essere qua. È un passo importante per la mia carriera e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Spero di vincere qualcosa, perché per ora non ho vinto nulla nella mia carriera. Ho scelto la maglia 14 perché ha al suo interno il 4, un numero che qui non era disponibile perché chi l’ha indossato ha fatto la storia con i colori nerazzurri. All’Inter ci sono tanti giocatori di qualità, Icardi, Perisic e tanti altri. Spero di aiutarli a rendere ancora meglio e ottenere risultati importanti con questa maglia» le parole del Ninja nella conferenza di presentazione.

Prosegue in sala stampa il centrocampista belga: «Sarà Mister Spalletti a decidere dove farmi giocare. Mi conosce bene e sa in che posizione schierarmi per farmi rendere al meglio. Ho già parlato con Icardi, gli ho detto che sono carico e lui mi ha risposto che lo è altrettanto. Proprietà, allenatore e squadra hanno in testa lo stesso obiettivo. Posso ricoprire tanti ruoli, l’importante è dare sempre il massimo per aiutare la squadra. Sono a disposizione del Mister e spero di rendere al meglio in campo».