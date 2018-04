Luis Enrique potrebbe sbarcare a Londra sponda Arsenal. Lo spagnolo ha già fatto sapere che vuole a tutti i costi Radja Nainggolan, la Roma è avvisata

La Roma vuole puntare ancora su Radja Nainggolan, uno dei pochi a salvarsi nella disfatta di Anfield col Liverpool. Il giocatore belga, però, piace a molte squadre in giro per l’Europa e, per ultima, anche all’Arsenal. Arsene Wenger dirà addio dopo ventidue anni di Gunners, al suo posto potrebbe arrivare Luis Enrique e non sarebbe un bene per la Roma. Il tecnico spagnolo ha già fatto sapere di voler puntare molto sul Ninja in fase di mercato, scrive La Gazzetta dello Sport. Nainggolan ha le caratteristiche richieste dal mister, tra l’altro ex della Roma, e probabilmente ci sarà un approccio qualora proprio Luis Enrique dovesse prendere il posto di Wenger. Per ora si rimane nell’ambito delle voci di mercato, ma in Inghilterra sono abbastanza certi che il romanista possa rientrare nella lista dei desideri dei londinesi.

Nainggolan a 200: la Roma vuole tenerlo

L’Arsenal ha un buon potenziale economico e vuole rifondare un bel pezzo di squadra dopo l’addio di Wenger. Nainggolan ha già detto no a Londra in carriera, tempo fa lo aveva contattato il Chelsea ma il calciatore aveva deciso di rimanere in giallorosso. Farà così anche la prossima estate? Ancora è presto per dirlo, ma pare che possa ripetersi. L’ex Piacenza e Cagliari sta molto bene nella Capitale e prova un profondo affetto per la Roma. Questo sentimento è ricambiato e anche James Pallotta vorrebbe tenerlo. L’approdo in semifinale di Champions League e l’accordo per lo sponsor fanno sì che la Roma non abbia più necessità e urgenza di vendere i giocatori migliori per fare cassa. Intanto oggi col Chievo Nainggolan taglierà il traguardo delle duecento presenze con la maglia della Roma. Chi gli è vicino assicura che pensa solo alla Roma, al massimo in Inghilterra guarda verso Liverpool, ma solo perché vuole un altro miracolo in Champions.