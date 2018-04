Roma scontenta: giocatori delusi da Di Francesco dopo il Liverpool

I giocatori della Roma non sarebbero rimasti contenti dalle dichiarazioni di Eusebio Di Francesco dopo la gara col Liverpool

Amarezza in casa Roma per la sconfitta rimediata in casa del Liverpool. I romanisti non hanno digerito il 5-2 di Anfield ma in particolare alcuni calciatori non avrebbero digerito le critiche mosse alla squadra da Eusebio Di Francesco. Il tecnico, che ha schierato la squadra con la difesa a 3, è corso ai ripari solo sul 5-0, tornando alla difesa a 4 e, sfruttando l’arretramento del Liverpool che ha staccato la spina, la Roma ha segnato 2 gol che tengono viva la sfida di ritorno. Nel post partita Di Francesco ha spiegato come i suoi fossero scesi in campo con poca personalità, mancando nei duelli singoli.

Le parole dell’allenatore, secondo Il Messaggero, non sarebbero andate giù a buona parte della squadra. Il gruppo, una larga parte, sarebbe rimasto deluso dall’atteggiamento dell’allenatore che ha scelto di esporre a pubblico ludibrio la squadra: il tecnico ha ‘rimproverato’ la squadra a mezzo stampa e la squadra non ha gradito. Ora i giallorossi scenderanno in campo contro il Chievo Verona, in un match importantissimo per la qualificazione alla prossima Champions ma anche per la salvezza. Un match che la Roma non può fallire: la miglior medicina contro il ‘mal di pancia’ si chiama vittoria.