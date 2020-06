Nainggolan: «A Roma ho lasciato il cuore, lì ho vissuto tante battaglie»

Nainggolan, tra le tante domande alle quali ha risposto il calciatore belga c’è anche quella sul suo passato a Roma

Radja Nainggolan ha risposto ad una serie di domande su Twitch sul profilo di RiberaRibell. Tra i tanti temi toccati c’è anche quello del suo passato in giallorosso.

«Ho fatto quattro anni a Cagliari e quattro a Roma, dove ho lasciato il cuore perché ho ricevuto sempre tanto affetto e vissuto tante battaglie. Forse sono arrivato anche nell’età in cui iniziava a contare il calcio. A me piace la sfida. La Juve è la squadra più forte negli ultimi dieci anni e per me era più importante batterli che andare là e vincere. Sì, un po’ mi manca. Ma la vita va avanti».