Nainggolan: «Rudi Garcia grande persona. Se mi chiamasse a lavorare con lui…». Le parole dell’ex centrocampista della Roma sull’attuale ct del Belgio

Un rapporto umano eccezionale, un legame che va oltre il campo. Radja Nainggolan, in una lunga intervista al portale belga Sudinfo, ha ripercorso la sua carriera, dedicando parole di enorme stima e affetto al suo ex allenatore ai tempi della Roma, Rudi Garcia, oggi commissario tecnico del Belgio.

Garcia, un leader umano

Il “Ninja” ha descritto Garcia come il tecnico ideale per guidare una nazionale, elogiandone le doti umane e la capacità di gestire il gruppo. «È perfetto alla guida di una nazionale perché gestisce molto bene il suo gruppo. È rispettato dai suoi giocatori e rispetta tutti. Non dobbiamo dimenticare che ha ottenuto grandi risultati anche nella sua carriera. È una persona molto gentile e onesta. Il che è importante in un ambiente in cui a volte manca».

Nainggolan ha poi svelato un “rituale” che testimonia il rapporto speciale che l’allenatore sapeva creare con i suoi giocatori, un gesto che li faceva sentire importanti e creava un’atmosfera positiva. «Veniva sempre nella mia stanza per darmi un po’ più di motivazione. Cosa che, tra l’altro, faceva anche con tutti gli altri giocatori. Quando un allenatore ti rende felice e ti fa sentire importante in un gruppo, ti sbellichi dalle risate con lui».

Il Belgio e un futuro Insieme?

L’ex centrocampista della Roma ha promosso l’inizio del percorso di Garcia sulla panchina dei Diavoli Rossi, sottolineando come la qualificazione al Mondiale sia un obbligo per una squadra così talentuosa. «Penso che sia stato positivo, anche se la nazionale non ha avuto finora partite particolarmente difficili. In ogni caso, con la rosa a disposizione, il Belgio deve andare al Mondiale perché ci sono giovani di qualità».

Infine, alla domanda su una possibile, futura collaborazione con il Belgio, Nainggolan non ha chiuso la porta, anzi.«Certo che mi piacerebbe. È un uomo con molte qualità. Conosco anche il suo staff, incluso Claude Fichaux, con cui ho lavorato a Roma. Penso che potrebbe funzionare. Però non sono io a decidere questo genere di cose e dove lavorerò in futuro».

Un’investitura totale, quella di Nainggolan, che descrive Garcia non solo come un ottimo allenatore, ma come un leader capace di creare un legame profondo con i suoi uomini, una qualità che, secondo il Ninja, è la chiave per ottenere grandi risultati.