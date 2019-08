Nainggolan sbarca a Cagliari: tifosi in delirio – VIDEO

Radja Nainggolan è sbarcato da pochi minuti all’aeroporto di Cagliari: ad accoglierlo una folla oceanica di tifosi in festa per lui

(dal nostro inviato) – Radja Nainggolan è sbarcato da pochi minuti a Cagliari per iniziare la sua seconda avventura con la maglia rossoblù. Ad accoglierlo, come era lecito aspettarsi, una folla oceanica di tifosi cagliaritano entusiasti per il colpo di mercato.

I tifosi sardi hanno letteralmente invaso l’area arrivi dell’aeroporto sommergendo il belga di baci e dimostrazioni d’affetto. Tanto l’entusiasmo che si respira sull’isola dopo la lussuosa campagna acquisti realizzata da Carli e Giulini.