Nandez Roma, l’affare si può fare a una sola condizione

Il Cagliari potrebbe prendere in considerazione il trasferimento di Nandez alla Roma. Va però rispettata una condizione

Nahitan Nandez continua ad essere al centro delle voci di questa sessione di calciomercato estiva. Il centrocampista del Cagliari è finito nel mirino di diverse squadra tra le quali Torino e Napoli, ma non è nuovo l’interesse della Roma.

I giallorossi, come riferisce L’Unione Sarda, vorrebbero il giocatore in prestito, opzione scartata già in partenza dal club rossoblù. Tuttavia, si legge, il club giallorosso avrebbe tra i suoi esuberi un giocatore che piace ai sardi e che potrebbe essere inserito nell’operazione: Felix Afena-Gyan.