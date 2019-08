Napoli, Ancelotti non perde l’ottimismo: «Soddisfatto, lotteremo per il vertice»

Napoli, Ancelotti non perde l’ottimismo dopo la sconfitta col Barcellona: «Sono soddisfatto, lotteremo per il vertice»

La sconfitta per 4-0 rimediata a Detroit contro il Barcellona non offusca le buone sensazioni avvertite da Ancelotti per la prestazione del suo Napoli. «Sono soddisfatto di quanto la squadra ha espresso nelle due sfide. Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene, poi siamo stati condizionati da due gol subiti in fuorigioco ad inizio ripresa. Le due reti irregolari hanno cambiato il match».

Poi uno sguardo alla stagione che verrà. «Probabilmente eravamo un po’ stanchi per i carichi di lavoro, perché veniamo da un mese di preparazione intensa. Ma non vedo alcun problema oltre questo. Abbiamo un gruppo di qualità e sono certo che possiamo disputare un’ottima stagione».