Napoli, Ancelotti commenta la vittoria col Marsiglia: «Successo legittimo, soddisfatto della preparazione. Tanti segnali positivi»

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato dopo la vittoria in amichevole col Marsiglia. Le parole del tecnico:

«Abbiamo giocato contro un avversario che ha una ottima organizzazione e che può mettere sotto chiunque soprattutto in casa. Il successo credo sia legittimo, anche se siamo ancora in una fase di preparazione. Loro hanno un allenatore che stimo tanto ed ero certo che avrebbero giocato una partita di grande intensità. Noi abbiamo dato segnali positivi per certi versi e meno positivi per altri. In generale però stiamo crescendo, ci sono cose molto buone mostrate ma anche alcuni aspetti da limare e migliorare. Sono soddisfatto in generale della prestazione. Un buon test contro un avversario più avanti di preparazione».