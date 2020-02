Napoli Barcellona: Marek Hamsik parla dell’avvincente sfida di Champions League. Ecco le parole dell’ex capitano

Marek Hamsik ha parlato della sfida tra Napoli e Barcellona in un’intervista per Marca. Ecco le sue parole.

NAPOLI BARCELLONA – «Un grande match che stiamo tutti aspettando. Il San Paolo sarà pieno e il Barça non si affronta tutti i giorni. Ho grandi aspettative. La vedrò con un buon bicchiere di vino e tranquillo. Vedo sempre le partite del Napoli? In Cina è impossibile, ma in Europa non me ne perdo una».

NAPOLI CON GATTUSO – «Con Gattuso siamo migliorati, siamo più compatti, più di quanto lo fosse il Napoli prima. Vedremo se saremo in grado di mettere in difficoltà il Barcellona. Solo ora ci stiamo svegliando. Dobbiamo qualificarci per l’Europa League o per la Champions»

BATTERE IL BARCELLONA – «Sì, è una specie di miracolo, ma nel calcio tutto è possibile. Napoli deve sfruttare la gara in casa. Siamo forti al San Paolo, abbiamo sconfitto tutti lì. Abbiamo battuto il Liverpool. Sarà difficile per il Barça. Messi? Visto quello che ha fatto contro Eibar, è impossibile fermarlo. Ma nel calcio ogni partita è diversa. Se il Napoli annulla Leo e il suo gioco, abbiamo delle possibilità».