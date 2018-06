Il Napoli lavora per puntellare l’attacco. Idea Santi Mina. In uscita per fare cassa Jorginho, Inglese e uno tra Younes e Mertens

Il Napoli cambia volto in attacco. Il club azzurro, con l’arrivo di Carlo Ancelotti, potrebbe cambiare tanto. Il club azzurro sta per cedere Jorginho al Manchester City e potrebbe fare cassa anche con altri elementi come Roberto Inglese, Dries Mertens o Amin Younes. Secondo Tuttosport, il centravanti in arrivo dal Chievo Verona sembra essere destinato a una toccata e fuga perché il Napoli ha programmato di incassare 100 milioni dalle partenze di Jorginho, Mertens (ha una clausola da 28 milioni) o Younes e Inglese. Cessioni ma anche acquisti. In avanti potrebbe arrivare Santi Mina.

L’attaccante del Valencia, autore di 12 gol in questa stagione, ha una valutazione molto alta. Il club spagnolo chiede 40 milioni di euro per lasciar andare il suo bomber e non sarà semplice trovare un accordo con il club spagnolo. Il classe ’92 potrebbe andare via per permettere al Valencia di fare cassa e il Napoli segue la situazione con attenzione. Attenzione poi al Papu Gomez. L’attaccante argentino dell’Atalanta, autore di una stagione tra luci e ombre, piace al ds Giuntoli che ha manifestato il proprio interesse alla Dea qualora dovesse partire Mertens e non dovesse arrivare Santi Mina.