Napoli, cessione Fabian per finanziare il mercato: la cifra chiesta da De Laurentiis

Calciomercato Napoli: gli azzurri potrebbero cedere Fabian Ruiz per finanziare gli acquisti estivi. La cifra chiesta da De Laurentiis per lo spagnolo

Con la Champions League ormai matematicamente conquistata, il Napoli comincia a programmare la prossima stagione e a pensare ad acquisti e cessioni per il mercato. E per portare a casa dei calciatori di valore, gli azzurri starebbero pensando di cedere un big per finanziare i nuovi arrivi.

Come riportato da Il Mattino, l’indiziato numero uno sarebbe Fabian Ruiz. Lo spagnolo, su cui si è fatto avanti anche il PSG, non ha mai negato di voler tornare in patria con Real Madrid e Barcellona sempre interessate e il contratto in scadenza nel 2023 apre la strada a un addio. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha già fissato il prezzo: 50 milioni di euro e Fabian si muove.