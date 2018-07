Napoli-Chievo, amichevole in programma a Trento domenica 29 luglio alle ore 21: le info per seguire la partita in streaming e diretta tv

Napoli-Chievo, gara amichevole in programma domenica 29 luglio 2018, si gioca alle ore 21 allo Stadio Briamasco di Trento. Per la squadra azzurra del neo allenatore Carlo Ancelotti si tratta della terza uscita stagionale dopo le amichevoli vinte contro il Gozzano (4-0) e il Carpi (5-1). Quinta partita stagionale invece per il Chievo di Lorenzo D’Anna, che ha vinto le precedenti quattro amichevoli contro Rappresentativa Val Pejo (13-0), Rappresentativa Top 22 Calcio Veronese (4-0), Virtus Verona (2-0) e Cittadella (1-0). La sfida tra azzurri e gialloblù sarà trasmessa in diretta tv sulle frequenze satellitari di Sky Sport ICC (canale 208 di Sky); per gli abbonati dell’emittente, la gara sarà disponibile anche in streaming per smartphone, pc e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Napoli-Chievo, probabili formazioni

NAPOLI – Carlo Ancelotti non può contare sugli infortunati Zielinski, alle prese col recente infortunio alla caviglia destra, e José Callejon (infiammazione al ginocchio). Gli azzurri potrebbero iniziare la gara con la formazione titolare vista nell’ultimo, positivo test contro il Carpi: così, Napoli in campo con Karnezis tra i pali, Hysaj, Albiol, Maksimovic e Luperto in linea di difesa; a centrocampo ecco Allan, Diawara (pronto anche Hamsik) e Fabian Ruiz. In attacco, possibile conferma per il tridente formato da Ounas, Inglese e Insigne.

CHIEVO – Lorenzo D’Anna verso la conferma del 4-3-3 che ha ben figurato nell’ultima gara vinta contro il Cittadella: probabile ’11’ clivense iniziale con Seculin in porta, Depaoli, Bani, Tomovic e Cacciatore in difesa; a centrocampo sono pronti Kiyine, Radovanovic, e Hetemaj. Probabile tridente offensivo con Meggiorini, Stepinski e l’ex Giaccherini.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Luperto; Allan, Diawara, Fabian Ruiz; Ounas, Inglese, Insigne. PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-3): Seculin, Depaoli, Bani, Tomovic, Cacciatore; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Meggiorini, Stepinski, Giaccherini.