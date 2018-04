Premiata ditta Milik & Diawara: Sarri punta sulle “riserve” e il Napoli vince – VIDEO

Napoli-Chievo è finita e hanno segnato le due riserve di Sarri: Diawara e Milik sono stati decisivi. Il tecnico ora cambierà qualcosa?

Il Napoli punta sulle riserve e vince. In un momento in cui sembrava girare tutto storto, il sostituto di Jorginho e quello di Marek Hamsik lanciano Maurizio Sarri. Napoli-Chievo è stata una partita pazzesca, decisa solamente all’ultimissimo secondo. Si tratta della prima rimonta in extremis di Sarri ed è anche la prima volta in cui due “riserve” gli cambiano la gara. Amadou Diawara e Arek Milik sono decisivi nella rimonta contro i veneti. Nei minuti finali della partita, il Napoli ha ribaltato il risultato e ha zittito molti dei suoi sostenitori, che stavano rumoreggiando in tribuna.

Prima Stepinski ha spinto nel baratro il San Paolo con un gol frutto di una comica tra Koulibaly e Tonelli, poi sono saliti in cattedra i due panchinari. Milik, entrato al posto di Hamsik, è tornato a segnare in Serie A dopo l’ultimo gol siglato a agosto e ha fatto l’1-1 a pochi minuti dalla fine. All’ultimo respiro Diawara – schierato al posto di Jorginho squalificato – ha segnato il primo gol in A e ha dato i tre punti a Sarri. Chissà che, alla luce di una prestazione così e di un momento no per Jorginho e Mertens, l’integralista toscano non provi a cambiare la formazione titolare.