Napoli-Chievo: frittatona di Tonelli e Koulibaly, Stepinski segna! – VIDEO

In Napoli-Chievo succede quello che non ti aspetti: la difesa azzurra palleggia, ma perde palla e l’ex Giaccherini ne approfitta facendo segnare Stepinski

Il calcio è crudele e l’Inter ne ha dato una dimostrazione lampante nel pomeriggio di oggi. Una sorte simile la sta subendo anche il Napoli, che ha preso gol dal Chievo in casa nel momento di maggior forcing offensivo. La squadra azzurra ha premuto sull’acceleratore ma ha subito una rete sciocca da Stepinski. Tutto è nato da un errore in fase di disimpegno, uno sbaglio pacchiano di Koulibaly e Tonelli in impostazione. L’ex Giaccherini si è infilato come una lama nel burro e il Napoli è passato in svantaggio.

Al 73′ di Napoli-Chievo, Koulibaly ha palla tra i piedi e la dà a Tonelli. Il passaggio è tutto fuorché preciso, la sfera è lunga per l’ex empolese, che però si fa bruciare da Giaccherini. Il clivense fa uno scatto da centometrista e lascia Tonelli sul posto, entra in area e serve Stepinski, che raccoglie e scarta il regalo della difesa partenopea andando in gol. Gelo al San Paolo, errore madornale della retroguardia dei campani e rete inaspettata dei veneti.