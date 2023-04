Napoli, clamoroso Spalletti: «Atmosfera tifosi al ritorno? Se succedono le stesse cose dell’andata lascio la panchina»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di andata perso contro il Milan

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa.

ATMOSFERA TIFOSI RITORNO – «Non lo so, però come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan al di là del risultato non lo immaginate. Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni, giochiamo una partita fondamentale vedere un tutti contro tutti è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se al ritorno succede la stessa cosa prendo e vado a casa, lascio la panchina. Perché è una cosa inspiegabile. I ragazzi sono sensibili a quello che gli succede intorno e abbiamo giocato in un clima assurdo, siamo stati presi in ostaggio».